أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس"سائق تريلا" تسبب فى مقتل 17 مجندًا بـ"أبورديس" بعد ثبوت تعاطيه الحشيش

Google+ Print
حبس"سائق تريلا" تسبب فى مقتل 17 مجندًا بـ"أبورديس" بعد ثبوت تعاطيه الحشيش حبس"سائق تريلا" تسبب فى مقتل 17 مجندًا بـ"أبورديس" بعد ثبوت تعاطيه الحشيش
قرر المستشار أحمد تمايز، وكيل نيابة شرم الشيخ، اليوم الخميس، حبس المتهم "عمر.ع . ر"، 29 عاما، سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تعاطيه مادة الحشيش، وتسببه فى حادث تصادم ميكروباص مع التريلا، أمس، أسفر عن مصرع 17 مجندًا، وسائق الميكروباص، بطريق أبورديس.

كان المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء، أمر بتشكيل فريق ضم المستشار إسلام كيوان مدير نيابة طور سيناء، والمستشار إسلام جزر وكيل نيابة جنوب سيناء، والمستشار فتحى السعيد مدير نيابة رأس سدر، والمستشار أشرف وكيل نيابة طور سيناء، لمتابعة حالة المصابين، وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.


>- المحامى العام لنيابات جنوب سيناء يصرح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم أبو رديس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365