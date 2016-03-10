حبس"سائق تريلا" تسبب فى مقتل 17 مجندًا بـ"أبورديس" بعد ثبوت تعاطيه الحشيش

قرر المستشار أحمد تمايز، وكيل نيابة شرم الشيخ، اليوم الخميس، حبس المتهم "عمر.ع . ر"، 29 عاما، سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تعاطيه مادة الحشيش، وتسببه فى حادث تصادم ميكروباص مع التريلا، أمس، أسفر عن مصرع 17 مجندًا، وسائق الميكروباص، بطريق أبورديس.

كان المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء، أمر بتشكيل فريق ضم المستشار إسلام كيوان مدير نيابة طور سيناء، والمستشار إسلام جزر وكيل نيابة جنوب سيناء، والمستشار فتحى السعيد مدير نيابة رأس سدر، والمستشار أشرف وكيل نيابة طور سيناء، لمتابعة حالة المصابين، وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.

- المحامى العام لنيابات جنوب سيناء يصرح بدفن جثث ضحايا حادث تصادم أبو رديس

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