أخبار المغرب اليوم.. بناء أطول ناطحة سحاب فى أفريقيا بارتفاع 250 مترا

ركزت أخبار المغرب اليوم، على إطلاق العاهل المغربى محمد السادس، مشروع بناء أعلى ناطحة سحاب فى أفريقيا بارتفاع 250 مترا، بالضفة اليمنى من نهر أبى رقراق بمحافظة مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

يقام هذا المشروع المعمارى على قطعة أرض مساحتها 3 هكتارات، ويتألف من 45 طابقا، تضم محلات تجارية بالطابق الأرضى، ومرافق للخدمات، ومكاتب، وجزءا سكنيا من الطابق 13 إلى الطابق 26 (55 شقة)، وفندق فاخر بالطوابق العليا، أما الطوابق الأربعة العليا الأخيرة فتخصص لشقق فاخرة، كما سيتم بناء قاعة للعرض تتسع لـ350 مقعدا.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، ما صرح به المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن استخدام الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون لكلمة "احتلال" التى أغضبت الحكومة المغربية بخصوص ملف "الصحراء الغربية"، تعود إلى "عدم قدرة اللاجئين الصحراويين على العودة إلى ديارهم تحت ظروف تتضمن التدابير المرضية للحكم التى يتمكن فى ظلها جميع الصحراويين من التعبير عن رغباتهم بحرية".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، نشر التقرير السنوى للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، الخاص بسنة 2015، بأن المغرب حقق تقدما فى ما يتعلق بحل المشاكل المرتبطة بالمخدرات، خاصة ما يتعلق بحماية ومعالجة والتقليص من زراعة مخدر الشيرا والاتجار غير المشروع فيه بالبلاد.

وأكد التقرير الذى تم تقديمه بالرباط خلال مؤتمر صحفى نظم بمقر منظمة الأمم المتحدة بالرباط، أن الجهود المهمة التى بذلها المغرب لمحاربة الزراعة غير المشروعة لمخدر الشيرا ترجمت على أرض الواقع من خلال التقليص من حجم المساحات المزروعة من هذه النبتة المصرح بها عام 2014 مقارنة بعام 2012.

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