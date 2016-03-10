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هيفاء أبو غزالة: "نبارك لمصر اختيار أبو الغيط أميناً للجامعة العربية"

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هيفاء أبو غزالة: "نبارك لمصر اختيار أبو الغيط أميناً للجامعة العربية" هيفاء أبو غزالة: "نبارك لمصر اختيار أبو الغيط أميناً للجامعة العربية"
هنأت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير أحمد أبو الغيط لاختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، قائلة:" نبارك لمصر اختيار مرشحها السفير أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية بالتوافق".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أنه فى يوليو المقبل يتسلم السفير أحمد أبو الغيط مهام منصبه كأمين عام للجامعة العربية، مردفة:" نثمن ونقدر دور الدكتور نبيل العربى خلال فترة توليه أمانة الجامعة العربية".

رسميا.. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية رغم التحفظ القطرى

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