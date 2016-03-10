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صور.. ختام دورة مكافحة الفساد في جامعة أسوان‎

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صور.. ختام دورة مكافحة الفساد في جامعة أسوان‎ صور.. ختام دورة مكافحة الفساد في جامعة أسوان‎

دورة مكافحة الفساد

 

أختمت دورة التدريب التي عقدتها اللجنة المركزية لمكافحة الفساد  بجامعة أسوان، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب. وتهدف الدورة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه. وحاضر في الندوة خبراء في مجال الحوكمة { النزاهة – الشفافية – المساءلة – المحاسبة}.

وأكد الدكتور عبد القادر، أن الدورة تأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالجامعة والعمل على توعية أعضاء هيئة التدريس لأنهم هم الفئة المستهدفة لأنهم أصحاب رؤى وفكر مستنير والأكثر قدرة على توصيل آليات خطة اللجنة المركزية لمكافحة الفساد ونشر مبدأ الشفافية بين العاملين بالجامعة والمواطنين خارج الجامعة وكيفية التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه وتداعياته التي تضر بالسلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحديد المسئولية في كيفية الإرتقاء بالسلوك بالجامعة​.

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