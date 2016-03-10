أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور.. رجال الإسعاف يشاركون في حفل الزفاف الجماعي بالعريش

Google+ Print
صور.. رجال الإسعاف يشاركون في حفل الزفاف الجماعي بالعريش صور.. رجال الإسعاف يشاركون في حفل الزفاف الجماعي بالعريش

حفل الزفاف الجماعي

شارك رجال مرفق الإسعاف بشمال سيناء، في العرس الجماعي لـ40 عريسًا وعروسًا، الذي أقيم في المدينة الشبابية بمدينة العريش.

وقال محمد النجار مسئول العلاقات العامة بمرفق إسعاف العريش، ‘‘إنه بعد استشهاد أحد زملائنا إثر إطلاق النار عليه من مجهولين أجلت المحافظة حفل الزفاف الجماعي يالذي كان من المقرر إقامته الإثنين الماضي، وأصررنا على التواجد والاحتفال مع العرائس لإدخال الفرحة لقلوبهم.’’

وقالت أماني غريب، إحدى منظمات الحفل، إن الحفل ينظم برعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وتحت عنوان « بتفرح»، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، وذلك تخفيفًا عن الأسر ذات الدخل المنخفض والأيتام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد