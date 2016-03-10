صور.. رجال الإسعاف يشاركون في حفل الزفاف الجماعي بالعريش

شارك رجال مرفق الإسعاف بشمال سيناء، في العرس الجماعي لـ40 عريسًا وعروسًا، الذي أقيم في المدينة الشبابية بمدينة العريش.

وقال محمد النجار مسئول العلاقات العامة بمرفق إسعاف العريش، ‘‘إنه بعد استشهاد أحد زملائنا إثر إطلاق النار عليه من مجهولين أجلت المحافظة حفل الزفاف الجماعي يالذي كان من المقرر إقامته الإثنين الماضي، وأصررنا على التواجد والاحتفال مع العرائس لإدخال الفرحة لقلوبهم.’’

وقالت أماني غريب، إحدى منظمات الحفل، إن الحفل ينظم برعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وتحت عنوان «مصر بتفرح»، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، وذلك تخفيفًا عن الأسر ذات الدخل المنخفض والأيتام.