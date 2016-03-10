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الخطوط التركية تخاطب مطار شرم الشيخ لاستئناف رحلاتها فى إبريل القادم

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الخطوط التركية تخاطب مطار شرم الشيخ لاستئناف رحلاتها فى إبريل القادم الخطوط التركية تخاطب مطار شرم الشيخ لاستئناف رحلاتها فى إبريل القادم

 

مطار شرم الشيخ الدولي – أرشيفية

صرح مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ الدولي، أن شركة الخطوط الجوية التركية طلبت إرسال وفد أمني من الشركة إلى مطار شرم الشيخ، لمراجعة وتقييم الإجراءات الأمنية بالمطار بعد الاطمئنان من سلامتها، تمهيدًا لإستئناف رحلاتها خلال شهر أبريل المقبل.

وتم توجيه الخطوط التركية لمخاطبة سلطة الطيران المصري للحصول على الموافقة، لإرسال وفد من الشركة لمراجعة الوضع الأمني بمطار شرم الشيخ وذلك لعودة السياحة التركية في أسرع وقت.

وأكد المصدر بوزارة الطيران أن الخطوط الجوية التركية تواجه طلبات شديدة من شركات ومصدري السياحة في تركيا، لسرعة استئناف الرحلات، حيث تعد الخطوط الجوية التركية من أكبر الشركات التي كانت تسير رحلات شارتر إلى شرم الشيخ، وكانت تنقل أعداد كبيرة من السائحين إلى مطار شرم الشيخ من مختلف جنسيات العالم عبر مطار أتاتورك الدولي ومطارات أخرى بتركيا، وقد حصل مسؤلي التشغيل بالشركة على جدول تشغيل الرحلات إلى مطار شرم الشيخ كخطوة لبداية عودة الرحلات.

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