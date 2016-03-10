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مدّعون إيطاليون يسافرون إلى مصر للتحقيق في مقتل الطالب «ريجيني»

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مدّعون إيطاليون يسافرون إلى مصر للتحقيق في مقتل الطالب «ريجيني» مدّعون إيطاليون يسافرون إلى مصر للتحقيق في مقتل الطالب «ريجيني»

جوليو ريجيني

قال رئيس الإدعاء الإيطالي يوم الخميس إن مدعين إيطاليين يحققون في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة سيسافرون للقاء محققين مصريين.

جاء الإعلان بعد أن أيد البرلمان الأوروبي قرارا يقول إن حالات الاختفاء والتعذيب أصبحت شائعة في ويدعو القاهرة للتعاون بشكل كامل مع إيطاليا.

وبحسب رويترز التقى رئيس الادعاء الإيطالي جوسيبي بيناتوني مع السفير المصري لدى إيطاليا عمرو حلمي وقبل دعوة للاجتماع قريبا مع محققين مصريين في الحادث.

واختفى ريجيني (28 عاما) طالب الدراسات العليا بجامعة كمبريدج في 25 يناير الماضي وعثر على جثته على طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية بعد ذلك بأيام وبها آثار كدمات وكسور.

كان ريجيني يدرس أوضاع النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات انتقد فيها حكومتها. وقالت مصادر قضائية إن المدعين الإيطاليين يشتبهون في أن أجهزة أمنية مصرية قتلت ريجيني ظنا منها أنه جاسوس.

ونفت مصر مرارا هذا الاتهام وألمحت إلى احتمال ضلوع مجرمين عاديين أو إسلاميين متشددين في الحادث.

وأرسلت إيطاليا إلى مصر فريقا من سبعة أشخاص للتحقيق لكنهم بعد شهر لم يحصلوا على جميع الأدلة التي يقولون إنهم بحاجة إليها لإجراء التحقيق بشكل ملائم.

وقال البرلمان الأوروبي في قراره إنه “يندد بشدة بتعذيب جوليو ريجيني المواطن بالاتحاد الأوروبي واغتياله في ظروف مريبة.”

وأضاف أنه يجب على مصر منح إيطاليا “كل المعلومات والوثائق الضرورية لإجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه في قضية ريجيني.

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