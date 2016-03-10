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البنتاجون: اعتقال مسؤول تصنيع الأسلحة الكيماوية والتقليدية في داعش

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البنتاجون: اعتقال مسؤول تصنيع الأسلحة الكيماوية والتقليدية في داعش البنتاجون: اعتقال مسؤول تصنيع الأسلحة الكيماوية والتقليدية في داعش

مبنى البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون” اعتقال سليمان داوود البكار المعروف بأبو داوود مسؤول تصنيع الأسلحة الكيميائية والتقليدية في داعش في فبراير الماضي في العراق، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها وجهوا 20 ضربة جوية للتنظيم في العراق وسوريا يوم الأربعاء.

وبحسب رويترز قالت قوة المهام المشتركة في بيان يوم الخميس إن خمس ضربات وقعت بالقرب من ثلاث مدن في سوريا ودمرت مقرات للتنظيم ومنشأة إمدادات والعديد من مواقع مقاتلي التنظيم وأهدافا أخرى.

 

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