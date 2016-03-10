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مستقبل وطن بسوهاج يكرم الفائزين فى تصفيات مسابقة التعليم المدنى

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مستقبل وطن بسوهاج يكرم الفائزين فى تصفيات مسابقة التعليم المدنى مستقبل وطن بسوهاج يكرم الفائزين فى تصفيات مسابقة التعليم المدنى
كرمت أمانة مركز جرجا بحزب مستقبل بمحافظة سوهاج وطن فرقة جرجا المسرحية لمركز شباب مدينة جرجا لحصولهم على المركز الأول على مستوى محافظة سوهاج فى عرض مسرحية "أنت فين يا مخيمر" وصعودهم للتصفيات على مستوى الجمهورية فى مسابقة التعليم المدنى لمديرية شباب سوهاج تحت شعار لا للتدخين لا للمخدارات.

وقال محمد عبد الله أمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إننا حريصون على على تنمية مواهب الشباب وتشجيعهم فى شتى أعمال الفنون واضعين فى اعتبارنا أن الأمم لا ترقى بدون الفن وبدأت الحفلة بسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة وقالت عرفة أحمد أمين عام تنظيم أن مثل تلك الأنشطة مهمه جدا فى تنمية مهارات شباب .

أضاف ناصر عويس أمين أمانة حزب مستقبل وطن بمركز جرجا إننا نسير على خطى ثابتة فى تنمية المهارات الثقافية والفنية بالمحافظة والذى أكد على ضروره رفع الوعى الثقافى والفنى وتشجيعة من أجل شباب أفضل واختتمت الحفل بعرض مسرحى وتسليم الجوائز للفائزين.

مستقبل-وطن-بسوهاج-يكرم-الفائزين-فى-تصفيات-مسابقة-التعليم-المدنى-(1)

مستقبل-وطن-بسوهاج-يكرم-الفائزين-فى-تصفيات-مسابقة-التعليم-المدنى-(2)

مستقبل-وطن-بسوهاج-يكرم-الفائزين-فى-تصفيات-مسابقة-التعليم-المدنى-(3)

مستقبل-وطن-بسوهاج-يكرم-الفائزين-فى-تصفيات-مسابقة-التعليم-المدنى-(4)

مستقبل-وطن-بسوهاج-يكرم-الفائزين-فى-تصفيات-مسابقة-التعليم-المدنى-(5)


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