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تصفية «محمد جودة» المتورط فى اغتيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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تصفية «محمد جودة» المتورط فى اغتيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تصفية «محمد جودة» المتورط فى اغتيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

تمكنت قوات مديرية أمن القليوبية من تصفية المدعو/ محمد جودة، أحد أخطر العناصر الإجرامية بمحافظة القليوبية، والمتورط فى اغتيال المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك أثناء مداهمة قوات الأمن لأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل وفقًا لمراسل ONA.

كانت محافظة القليوبية قد شهدت اشتباكات بين الأمن وعصابات الإجرام، بعد تعدد سقوط ضباط وأفراد الشرطة ضحايا ومصابين على يد المسجلين خطر، وآخرها حادثا استشهاد معاون مباحث الخانكة، ورئيس مباحث شبرا، خلال أسبوع، وقد تمكنت أجهزة الأمن العام من ضبط المتورطين، وتصفية البعض منهم في تبادل لإطلاق النار داخل أوكار الإجرام.

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أونا

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