أستاذ أنف وأذن: ابتكار بطارية لسماعات الأذن تعمل بالطاقة الشمسية

كشف الدكتور أسامة عبد الحميد، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، عن ابتكار يحل أزمة ارتفاع ثمن بطاريات سماعات ضعف السمع.

وأوضح أستاذ الأنف والأذن، أن الابتكار يعتمد على شحن البطارية بالطاقة الشمسية دون تكلفة ويقدمه باحث برازيلى وسوف يكون متاحًا فى مصر قريبًا، لافتًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع غير قادرين على شراء بطاريات سماعات الأذن ما يترتب عليه تركها وعدم استخدامها.

وأضاف عبد الحميد أن الطاقة الشمسية غير مكلفة وموجودة بكثرة فى مصر وتعتبر الحل الجذرى لأزمة ارتفاع أسعار البطاريات، لافتًا أن هناك 8% فقط من الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع يستخدمون السماعات.

جاءت تصريحات الدكتور أسامه عبد الحميد على هامش مشاركته فى اليوم الثانى للمؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام بأحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9-12 مارس الجارى.

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