أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أنف وأذن: ابتكار بطارية لسماعات الأذن تعمل بالطاقة الشمسية

Google+ Print
أستاذ أنف وأذن: ابتكار بطارية لسماعات الأذن تعمل بالطاقة الشمسية أستاذ أنف وأذن: ابتكار بطارية لسماعات الأذن تعمل بالطاقة الشمسية
كشف الدكتور أسامة عبد الحميد، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، عن ابتكار يحل أزمة ارتفاع ثمن بطاريات سماعات ضعف السمع.

وأوضح أستاذ الأنف والأذن، أن الابتكار يعتمد على شحن البطارية بالطاقة الشمسية دون تكلفة ويقدمه باحث برازيلى وسوف يكون متاحًا فى قريبًا، لافتًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع غير قادرين على شراء بطاريات سماعات الأذن ما يترتب عليه تركها وعدم استخدامها.

وأضاف عبد الحميد أن الطاقة الشمسية غير مكلفة وموجودة بكثرة فى مصر وتعتبر الحل الجذرى لأزمة ارتفاع البطاريات، لافتًا أن هناك 8% فقط من الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع يستخدمون السماعات.

جاءت تصريحات الدكتور أسامه عبد الحميد على هامش مشاركته فى اليوم الثانى للمؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام بأحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9-12 مارس الجارى.


>- د.محمد الشاذلى: مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة

- احذر عادات خاطئة تهدد سمعك أهمها استخدام القطن وسماعات الأذن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد