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مدرب نيجيريا يكشف سبب استبعاد 3 لاعبين من المعسكر قبل مواجهة مصر

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مدرب نيجيريا يكشف سبب استبعاد 3 لاعبين من المعسكر قبل مواجهة مصر مدرب نيجيريا يكشف سبب استبعاد 3 لاعبين من المعسكر قبل مواجهة مصر

من أجل فرض مزيدا من الانضباط داخل معسكر منتخب نيجيريا، طرد سامسون سياسيا المدير الفني للنسور ثلاثة لاعبين خلال الاستعدادات لمواجهتي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر مع نيجيريا في كادونا يوم 25 مارس على أن تقام مباراة الجولة الرابعة في برج العرب بالإسكندرية يوم 29 مارس.

وذكرت وسائل الإعلام النيجيرية أن سياسيا قد طرد ثلاثي الأوليمبي سيجون أودودوا مدافع الفريق وثنائي الوسط ستانلي ديمجبا وعثمان محمد ومنعهم من الانضمام لمعسكر النسور.

وبدأت نيجيريا الاستعداد لمنتخب مصر بقائمة تشمل اللاعبين المحليين فقط في ظل انتظار وصول المحترفين قبل يوم 21 مارس. (التفاصيل)

وقال سياسيا في تصريحات صحفية: "لا يمكننا ضم هؤلاء الثلاثي بعد الآن، نحن الآن في استعدادات جادة جدا.. وينضم لنا اللاعب صاحب العقلية الجادة فقط".

وأضاف "لقد تأخر الثلاثي للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي من قبل، لهذا لا يمكن السماح للثلاثي بالانضمام لمعسكر المنتخب الأول".

سياسيا المعروف عنه قوة الشخصية كان قد اشتهر برغبته في فرض النظام والانضباط خلال معسكر نيجيريا الأولمبي عندما كان مدربا للفريق دون 23 عاما.

فقد استبعد كينجسلي سوكاري والموهوب دانيل إيتور من قائمة المنتخب الأولمبي للغرض ذاته، ونجح في التتويج بالبطولة المؤهلة للأولمبياد.

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