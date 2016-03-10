شطة لـ في الجول: ريكرياتيفو لن يستطيع مفاجأة الأهلي.. وهذا سبب تفوق يول على جاريد وبيسيرو

يؤمن مصطفى عبد المنعم "شطة" لاعب الأهلي السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن الفريق الأحمر يستطيع تخطي منافسه ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي في دوري الأبطال بسبب الخبرات التي يتمتع بها.

ويواجه الأهلي منافسه ريكرياتيفو يوم السبت في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

#في_إفريقيا - ريكرياتيفو ليبولو .. منتخب العالم ينتظر الأهلي في أنجولا

وتحدث شطة لـFilGoal.com قائلا:"الأهلي يملك خبرات كافية لعبور الفريق الأنجولي وأرجحه للفوز لامتلاكه مجموعة من أفضل اللاعبين حاليا".

وواصل"الفريق الأنجولي ليس بالقوة التي يمكنها صناعة مفاجأة أمام الأهلي خاصة وأن الأخير يمر بفترة جيدة بفضل انتصاراته في الدوري".

وأكمل شطة حديثه موجها نصيحة للمدير الفني للأهلي مارتن يول"يجب أن تعتمد على نفس تشكيل المباريات الأخيرة، فمن الصعب إجراء أي تبديلات الآن قبل الإلمام بقدرات كل اللاعبين الفردية والجماعية".

وأردف"كما أن يول يتمتع بهدوء كبير في المباريات وهذا يعبر عن ثقته في نفسه بعكس جوزيه بيسيرو الذي كان متوترا جدا، وخوان كارلوس جاريدو صاحب المزاج العصبي الغريب".