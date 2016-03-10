المهمة الأوروبية بالفيديو - الانفجار مستمر.. أوباميانج يسجل لدورتموند ضد توتنام

واصل بيير إيميريك أوباميانج تألقه وتسجيله في شباك الخصوم بعدما نجح في افتتاح التسجيل بوروسيا دورتموند ضد توتنام.

توتنام يحل ضيفا على دورتموند في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

سيطرة كبيرة من دورتموند وفرص متتالية تألق أمامها هوجو لويس حارس سبيرز، قبل أن ينجح أوباميانج في التسجيل لدورتموند.

وارتقى أوباميانج لعرضية مارسيل شميلزر ليهز الشباك برأسية رائعة ويكتب هدفه الخامس في سابع لقاء له بالدوري الأوروبي.

وبهدفه ضد توتنام وصل النجم الجابوني المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا إلى هدفه الـ33 هذا الموسم من 38 مباراة خاضها خلال 3 بطولات.

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