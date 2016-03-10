أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المهمة الأوروبية بالفيديو - الانفجار مستمر.. أوباميانج يسجل لدورتموند ضد توتنام

Google+ Print
المهمة الأوروبية بالفيديو - الانفجار مستمر.. أوباميانج يسجل لدورتموند ضد توتنام المهمة الأوروبية بالفيديو - الانفجار مستمر.. أوباميانج يسجل لدورتموند ضد توتنام

واصل بيير إيميريك أوباميانج تألقه وتسجيله في شباك الخصوم بعدما نجح في افتتاح التسجيل بوروسيا دورتموند ضد توتنام.

توتنام يحل ضيفا على دورتموند في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

سيطرة كبيرة من دورتموند وفرص متتالية تألق أمامها هوجو لويس حارس سبيرز، قبل أن ينجح أوباميانج في التسجيل لدورتموند.

وارتقى أوباميانج لعرضية مارسيل شميلزر ليهز الشباك برأسية رائعة ويكتب هدفه الخامس في سابع لقاء له بالدوري الأوروبي.

وبهدفه ضد توتنام وصل النجم الجابوني المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا إلى هدفه الـ33 هذا الموسم من 38 مباراة خاضها خلال 3 بطولات.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية