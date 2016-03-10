فيلايني أساسيا أمام ليفربول.. ومارسيال وراشفورد يقودان هجوم يونايتد

أعلن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الذي سوف يواجه ليفربول يوم الخميس في إطار ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ويحل يونايتد ضيفا على غريمه التقليدي في ملعب أنفيلد في المرة الأولى التي يلتقي فيها عملاقي إنجلترا أوروبيا.

ودفع فان جال بمروان فيلايني في التشكيل الأساسي بعد أنباء عن إصابة أندير هيريرا ليبقى الإسباني على مقاعد البدلاء.

فيما يقود الهجوم كل من الثنائي الشاب أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في ظل غياب واين روني للإصابة.

وجاء تشكيل يونايتد كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: جييرمو فاريلا- كريس سمالينج- دالي بليند- ماركوس روخو

في الوسط: مورجان شنايدرلين- مروان فيلايني- ممفيس ديباي- خوان ماتا

في الهجوم: أنتوني مارسيال- ماركوس راشفورد