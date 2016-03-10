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مؤتمر الدم يستعرض سبل إنقاذ المصاب بالنزيف من مثلث الموت

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مؤتمر الدم يستعرض سبل إنقاذ المصاب بالنزيف من مثلث الموت مؤتمر الدم يستعرض سبل إنقاذ المصاب بالنزيف من مثلث الموت
أكدت الدكتورة سلوى محمد يوسف، أستاذ أمراض الدم بكلية طب عين شمس، أن نقل الدم الآمن والاستخدام الأمثل لمكونات الدم يجنب المريض أى مشاكل خاصة فيما يتعلق بمشتقات الدم مثل صفائح الدم والبلازما والراسب الأبيض.

وقالت الدكتورة سلوى خلال المؤتمر السنوى الـــ36 للجمعية المصرية لأمراض الدم الذى عقد اليوم بالقاهرة: يمكن إنقاذ المصابين بالنزيف إثر تعرضهم للحوادث بتجنب مثلث الموت الذى يشمل الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة وتحول الدم إلى الحالة الحمضية وقلة تجلط الدم بسبب نقل كميات كبيرة من محلول الملح للمصابين.

وأوصت الدكتورة سلوى باتباع نظام معين لدراسة تحاليل التجلط ومتابعتها من أجل إنقاذ مصابى الحوادث.

وناقش المؤتمر أحدث الموضوعات المتعلقة بأمراض الدم من الناحية الإكلينيكية وطرق تشخيصها ومتابعتها مع الاستفادة من وسائل نقل الدم ومشتقاته.

وشارك فى المؤتمر أساتذة من مختلف كليات الطب بمصر وبعض الدول العربية والأجنبية على مدى يومين لتحقيق الهدف فى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة وتواصل الأجيال.

الدكتورة سلوى محمد يوسف (1)

الدكتورة سلوى محمد يوسف (2)

الدكتورة سلوى محمد يوسف (3)
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