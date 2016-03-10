الأمم المتحدة تحث إيران على ضبط النفس بعد تجاربها الصاروخية

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الخميس إن الأمين العام بان جي مون حث إيران على التصرف باعتدال وضبط النفس لتجنب تصعيد التوتر في المنطقة بعدما أجرت تجربتين على صواريخ باليستية.

ويحسب رويترز أضاف دوجاريك للصحفيين “في ظل المناخ السياسي الحالي بالشرق الأوسط وبعد قليل من الأنباء الإيجابية عن رفع العقوبات عن إيران .. يدعو الأمين العام .. إيران للتصرف باعتدال وحذر ومنطق سليم لتجنب زيادة التوتر من خلال أفعال متهورة.”

وأثارت سلسلة من التجارب على صواريخ باليستية أجراها الحرس الثوري الإيراني هذا الأسبوع قلقا دوليا. وقالت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إن هذه الأنباء إذا تأكدت ستمثل انتهاكا لقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.