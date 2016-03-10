الجيش التونسي يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية

قال الجيش التونسي إن قواته قتلت يوم الخميس ثلاثة “إرهابيين” في حملة واسعة ضد متشددين إسلاميين بعد هجوم كبير شنه مقاتلون من داعش يوم الاثنين على مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا.

‭‭‭ ‬‬‬‬وقال بيان للجيش إن القوات التونسية قتلت يوم الخميس ثلاثة “إرهابيين” واعتقلت آخر في عملية تعقب مستمرة في بن قردان. وصادرت القوات أيضا خمسة بنادق كلاشنيكوف.

‭‭‭‬‬‬‬وجاء مقتل المتشددين بعد مساعدة من أهالي المدينة الذين أرشدوا القوات التونسية على مكان اختباء هؤلاء المسلحين الذين قالوا للأهالي إنهم من تنظيم الدولة الإسلامية وجاءوا لتحريرهم من “الطاغوت”.

‭‬‬‬‬وقال رئيس الوزراء التونسي إن حوالي 50 مقاتلا من التنظيم شنوا الهجوم على بن قردان يوم الاثنين سعيا لإقامة إمارة تابعة لهم هناك وهو ما أفشلته القوات التونسية.

كانت السلطات التونسية تخشى سيناريو الهجوم لاسيما مع تزايد نفوذ التنظيم في ليبيا مستفيدة من الفوضى العارمة هناك. ورفعت تونس حالة التأهب على حدودها منذ غارة أمريكية على متشددين في مدينة صبراتة الليبية.

‭‬‬‬وأكملت تونس بناء ساتر ترابي وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا. ويقوم عسكريون من بريطانيا بتدريب القوات المسلحة التونسية على حماية الحدود