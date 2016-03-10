أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش التونسي يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية

Google+ Print
الجيش التونسي يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية الجيش التونسي يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية

أرشيفية

قال الجيش التونسي إن قواته قتلت يوم الخميس ثلاثة “إرهابيين” في حملة واسعة ضد متشددين إسلاميين بعد هجوم كبير شنه مقاتلون من داعش يوم الاثنين على مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا.

‭‭‭ ‬‬‬‬وقال بيان للجيش إن القوات التونسية قتلت يوم الخميس ثلاثة “إرهابيين” واعتقلت آخر في عملية تعقب مستمرة في بن قردان. وصادرت القوات أيضا خمسة بنادق كلاشنيكوف.

‭‭‭‬‬‬‬وجاء مقتل المتشددين بعد مساعدة من أهالي المدينة الذين أرشدوا القوات التونسية على مكان اختباء هؤلاء المسلحين الذين قالوا للأهالي إنهم من تنظيم الدولة الإسلامية وجاءوا لتحريرهم من “الطاغوت”.

‭‬‬‬‬وقال رئيس الوزراء التونسي إن حوالي 50 مقاتلا من التنظيم شنوا الهجوم على بن قردان يوم الاثنين سعيا لإقامة إمارة تابعة لهم هناك وهو ما أفشلته القوات التونسية.

كانت السلطات التونسية تخشى سيناريو الهجوم لاسيما مع تزايد نفوذ التنظيم  في ليبيا مستفيدة من الفوضى العارمة هناك. ورفعت تونس حالة التأهب على حدودها منذ غارة أمريكية على متشددين في مدينة صبراتة الليبية.

‭‬‬‬وأكملت تونس بناء ساتر ترابي وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا. ويقوم عسكريون من بريطانيا بتدريب القوات المسلحة التونسية على حماية الحدود

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا