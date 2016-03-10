توزيع 134 محلا على الباعة الجائلين فى القرعة الثانية بالسويس

أجريت القرعة العلنية الثانية لمحلات سوق الباعة الجائلين بالسويس، اليوم الخميس، بحضور العميد علاء إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الأسواق، والمهندس محمد العجمى رئيس حى الأربعين، وشرطة المرافق، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس المحلى القديم، وجهاز النظاقة والتجميل حاليًا، لتوزيع عدد 134 محلا بسوق الباعة الجائلين، المتواجد خلف رئاسة حى الأربعين .

من جانبه، أوضح العميد علاء إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الأسواق بالسويس، خلال أعمال القرعة أن عدد المحلات الذى سيتم توزيعها 305 محال، بسوق الباعة الجائلين بحى الأربعين، مشيرا إلى أن القرعة الأولى، أسفرت عن توزيع 103 محال، واليوم تم توزيع 134 محلا، ويتبقى 68 محلا يتم توزيعها فى القرعة الثالثة.

وأضاف العميد علاء إسماعيل، أن اللجنة المشكلة لدراسة سوق الباعة الجائلين، التى شكلها محافظ السويس لدراسة و توزيع المحلات، استقرت على حصر جميع الأسماء المستحقة للمحلات للاستعلام عنها من إدراة المرور، والقوى العاملة، والأحياء الخمسة، والتأمينات، والمعاشات، وجميع الجهات المعنية.

وتابع رئيس مجلس إدارة الأسواق، أن اللجنة قررت إعطاء الأولوية لمحلات الباعة الجائلين، لأبناء السويس، وعمل قرعة للحالات الخاصة، بنسبة معينة بتلك المحلات.

الهياتمى يتابع الأعمال النهائية لسوق الباعة الجائلين بالسويس