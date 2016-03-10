وكيل "تعليم السويس" تناقش خطة تأمين الامتحانات مع مديرى الإدارات التعليمية

التقت سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس، اليوم الخميس، بمديرى الإدارات التعليمية الثلاثة "شمال وجنوب والجناين"، لبحث آلية الإعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2015 / 2016.

ناقشت "الشاعر" سبل تحقيق التأمين الكامل للامتحانات، مشيرة إلى أن كل إدارة تعليمية سوف تستقل بامتحانات مدارسها، مع مراعاة احتياجات وظروف كل مدرسة وكثافة طلابها، بالتعاون مع الموجهين الأوائل، كما ناقشت الملاحظات الخاصة التى صاحبت الأداء العام للإدارات التعليمية خلال الفصل الدراسى الأول داخل المدارس، وبعضها أثر سلباً على انضباط العملية التعليمية، يأتى على رأسها ضعف الإشراف اليومى فى عدد محدود من المدارس.

حضر الاجتماع مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شمال، وماجدة محمود حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، و رؤوف عياد مدير إدارة جنوب، ومصطفى عسران مدير إدارة الجناين.

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