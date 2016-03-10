إغلاق مستشفى الحياة بالمنوفية لعدم مراعاتها الاشتراطات الصحية

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إغلاق مستشفى الحياة بالباجور، وذلك لعدم مراعاة الاشتراطات الصحية، مما يؤدى إلى الإضرار بصحة المواطنين.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ عملية الغلق للمستشفى والتى أشرف عليها الدكتور محمود القرش مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور عبد الحكيم عامر نائب مدير العلاج الحر بالمديرية.

وشددت وكيل الوزارة، على أن المخالفات التى يتم رصدها سيتم التعامل الفورى معها وإغلاق أى منشأة طبية تخالف المعايير من أجل الحفاظ على بيئة صحية.