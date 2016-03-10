الإعدام والمؤبد والسجن 15 سنة لـ3 قتلوا زميلهم لمعاكسته خطيبة أحدهم بطنطا

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا، اليوم الخميس، حكما بالإعدام على كل من "عمرو. ش."، والمؤبد لـ"باسم د."، و15 سنة لـ"محمد .أ " لاستدراجهم "محمد عبد الباسط الطويل 23 عامًا"، وسط الزراعات، بقرية كفر الشرفا التابعة لدائرة مركز طنطا، وقتله ودفنه وسط الزراعات، عقابا للمجنى عليه بسبب معاكسته خطيبة أحدهم.

كانت هيئة المحكمة عقدت برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض، وعضوية المستشارين بلال أبو السعود، وطارق موسى، ومحمد زكى، وأمانة سر هيثم علوانى، وأصدرت حكمها بعد أخذ رأى فضيلة المفتى.

ترجع أحداث القضية لشهر سبتمبر عام 2013، عندما تلقى مدير أمن الغربية بلاغًا بالعثور على جثة المجنى عليه وسط الزراعات، وكشفت تحقيقات المباحث الجنائية وقتها برئاسة العميد خالد عبد اللطيف مدير المباحث آنذاك، أن مرتكبى الواقعة المذكورين، وجميعهم يقيمون بنفس القرية وزملاء المجنى عليه.

تم ضبط جميع المتهمين، واعترفوا تفصيليًا بجريمتهم، وبرروا ذلك بمعاكسة الضحية خطيبة أحدهم، تم إحالتهم للنيابة العامة، والتى قدمتهم للجنايات، وأصدرت حكمها السابق.

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