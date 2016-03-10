تفاصيل تحقيقات النيابة فى مقتل "الصعيدى" أحد متهمى قضية مذبحة كرداسة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوى رئيس النيابة فى واقعة مقتل "عماد حنفى الصعيدى" فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة، أمس الأربعاء، على خلفية اتهامه فى عدة قضايا آخرها صدور حكم بالإعدام ضده فى قضية مذبحة كرداسة.

كشفت التحقيقات أن المتهم محمد حنفى الصعيدى من العناصر الإجرامية الخطرة المتورطة فى العديد من قضايا فرض السيطرة والبلطجة وحيازة أسلحة نارية، وصدر ضده عدة أحكام فى قضايا متنوعة آخرها حكم الإعدام فى قضية "مذبحة كرداسة"، وذلك لإمداده المتورطين فيها بالأسلحة النارية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم متزوج من ابنة فنان توفى منذ عدة سنوات، وأنها كانت على علم بنشاطه الإجرامى وصدور حكم ضده بالإعدام فى قضية "مذبحة كرداسة"، وأنه بعدما جمع أموالا عديدة جراء نشاطه الإجرامى أسس شركة مقاولات للتغطية على نشاطه.

وأكدت التحقيقات أن قوة مكونة من 4 ضباط مدعمة بتشكيلات الأمن المركزى توجهت لإلقاء القبض على المتهم بعدما وردت معلومات بتواجده بالقرب منزله بمنطقة حدائق الأهرام وتم وضع خطة محكمة لإلقاء القبض عليه، وفور وصول المتهم بسيارته إلى منزله وخرج منها، همت القوات للقبض عليه إلا أنه استقل السيارة مسرعا وحاول الهرب فحدثت مطاردة بينه وبين رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم بادل قوات الأمن إطلاق النار من سلاح إلى كان بحوزته ما دفع القوات وأصيب بـ17 طلقة فى مناطق متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد، فسقط قتيلا وبجواره سلاح النارى.

كشفت معاينة النيابة لمسرح الحادث عن وجود آثار بقع دماء وفوارغ طلقات، ووجود عدد 6 سيارت مهشمة نتيجة اصطدام المتهم بها أثناء محاولته الهرب بسيارته، وكشف المناظرة أن المتهم توفى نتيجة إصابته بـ17 طلقة متفرقة فى مختلف أنحاء الجسد، وأنه ملقى على ظهره بجانب سيارته وبجواره سلاح، الذى استخدمه فى إطلاق النار على قوات الشرطة.

واستمعت النيابة لأقوال كل من حارس العقار وعدد من الأهالى والمواطنين من شهود العيان حول الواقعة، الذين قالوا إنهم سمعوا أصوات طلقات نارية وخرجوا ليستطلعوا الأمر ففوجئو بوجود عدد من السيارت المهشمة، والبعض منهم أوضح أنه شاهد القتيل غارقا فى دمائه فى جراج العقار.

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