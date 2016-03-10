أوباما: لم أقبل أن يعطينى نتنياهو محاضرة فى2011عن الأخطار المحدقة بإسرائيل

نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى تفاصيل المقابلة التى أجراها الرئيس الأمريكى بارك أوباما مع مجلة " اتلانتك" الأمريكية، والتى أوضح فيها عمق الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى رفض زيارة البيت الأبيض هذا الشهر.

وقال الرئيس الأمريكى إنه فى إحدى الزيارات التى قام بها نتنياهو وتعود إلى عام 2011 ، كان نتنياهو وكأنه يعطى محاضرة له حول التهديدات التى تحيط بإسرائيل، فكان رده وهو غاضب "أنا أجلس هنا فى البيت الأبيض لكنى أتفهم جيدا عما تتحدث عنه ومشاكل الشرق الأوسط".

وأوضح أوباما أنه كان غاضبا جدا من هذا اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو "، وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد هذا اللقاء، وأكدت القناة أنه على الرغم من هذا الخلاف إلا أن الرئيس الأمريكى أبدى تأييده للإسرائيليين.

يذكر أن الخلافات بين الرئيس الأمريكى وبنيامين نتنياهو وصلت لذروتها فى عام 2015، عندما رفض بارك أوباما استقبال نتنياهو فى البيت الأبيض، بعدما قرر الأخير زيارة الولايات المتحدة الأمريكية وإلقاء خطابا بالكونجرس حول خطورة الاتفاق النووى الإيرانى مع الغرب وفى مقدمتها الولايات المتحدة.

وكان رد البيت الأبيض حينها أن نتنياهو على قائمة حزب الليكود فى الانتخابات البرلمانية، وأن أوباما يرفض استقبال مرشحين للانتخابات، ومن الأفضل الانتظار حتى فوزه وتشكيله الحكومة الجديدة.

وقبل يومين كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عن إلغاء نتنياهو زيارة كانت مقررة فى 18 مارس الجارى للبيت الأبيض، حيث قال نتنياهو إن هذا العام هو عام الانتخابات الأمريكية، وسيقوم المرشحون بإلقاء العديد من الخطابات أمام "الإيباك"، كما أن أوباما لم يتوصل لاتفاق نهائى مع نتنياهو حول رفع المساعدات العسكرية.

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