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وزراء التعاون الخليجى يعقدون اجتماعا للخروج بتوافق على أمين الجامعة العربية

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وزراء التعاون الخليجى يعقدون اجتماعا للخروج بتوافق على أمين الجامعة العربية وزراء التعاون الخليجى يعقدون اجتماعا للخروج بتوافق على أمين الجامعة العربية
عقد وزراء دول مجلس التعاون الخليجى (، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر)، منذ قليل جلسة مغلقة لمحاولة إحداث توافق على مرشح أحمد أبو الغيط لمنصب الأمين العام الجديد للجامعة العربية.

وكانت قطر قد أظهرت اليوم الخميس، وقبل انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته 145، اعتراضا على مرشح مصر لمنصب الأمين العام الجديد، حيث كان من المقرر التصويت خلال الاجتماع على المرشح الجديد إلا أن الدوحة عطلت هذا الاجراء وطالبت بتأجيلة لمدة شهر لحين حدوث توافق.

وقالت مصادر دبلوماسية لليوم السابع ان باقى دول الخليج تحاول الضغط على قطر لتعديل موقفها من المرشح أحمد أبو الغيط وتأييده خلال التصويت.

وما زالت المشاورات مستمرة بين وزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرار اليوم فيما يتعلق بمنصب الأمين العام للجامعة العربية.

وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية ان ابو الغيط هو المرشح المصرى والعربى الوحيد لمنصب الأمين العام للجامعة العربية.

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>- وزراء خارجية الخليج يسعون لإقناع قطر بـ"أبو الغيط" أمينا للجامعة العربية
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- مصادر: قطر تطالب بتأجيل التصويت على ترشيح أبو الغيط لمدة شهر
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- الجزائر تدعم أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية رسميًا

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مصر 365

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