أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط مرشح سابق عن حزب النور لقيادته تشكيلا عصابيا للسرقة بالشرقية

Google+ Print
بالصور.. ضبط مرشح سابق عن حزب النور لقيادته تشكيلا عصابيا للسرقة بالشرقية بالصور.. ضبط مرشح سابق عن حزب النور لقيادته تشكيلا عصابيا للسرقة بالشرقية
تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية ، اليوم الخميس، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من ضبط مرشح لمجلس النواب عن حزب النور، لقيادته تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة .

المتهم-صبرى-البلبيسى

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية ، يفيد ورود معلومات سرية لضباط قسم فاقوس ، عن قيام كل من "حسام س م" 28 سنة عاطل ومقيم بندر فاقوس و"صبرى م ص" وشهرته صبرى البلبيسى 32 سنة صيدلى، ومرشح سابق عن حزب النور بانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.

السيارات

وبتكثيف التحريات التى قام بها الرائد إبراهيم لطفى رئيس مباحث قسم فاقوس ومعاونوه النقيبان محمد نعيم وحازم حسن والملازم أول حسام محمودى، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث لفرع الشرق ، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، تمكن الضباط بالتنسيق مع فرع الأمن بالشرقية برئاسة العقيد ماجد الأشقر وكيل الفرع وبإشراف العميد أمير بهجت مدير الفرع ، من ضبط المتهم الأول أثناء قيامه ببيع سيارة ماركة كيا سراتو سمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 102357 ملاكى المنيا، لأحد المواطنين بثمن بخس لايتناسب وثمنها الحقيقى .

المتهم صبرى البلبيسى 1

وبالكشف عن اللوحة المعدنية، تبين أنها غير خاصة بالسيارة المضبوطة، ومبلغ بسرقاتها فى المحضر رقم 32438 جنح قسم أول مدينة نصر، لسنة 2015 عن بلاغ إيمان محمد أحمد .

المتهم صبرى البلبيسى

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بارتكاب خمسة وقائع لسرقة السيارات ، وقيامه باخفائها عند المتهم الثانى ، الذى يقوم بدوره بتغيير معالمها تمهيدا للتصرف فيها وبيعها، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى وأرشد عن خمس سيارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 736 إدارى القسم لسنة 2016.


>- ضبط أمين شرطة ترك خدمته بالإسماعيلية وتوجه بقوة للشرقية للحصول على مخدرات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365