بالصور.. ضبط مرشح سابق عن حزب النور لقيادته تشكيلا عصابيا للسرقة بالشرقية

تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية ، اليوم الخميس، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، من ضبط مرشح لمجلس النواب عن حزب النور، لقيادته تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية ، يفيد ورود معلومات سرية لضباط قسم فاقوس ، عن قيام كل من "حسام س م" 28 سنة عاطل ومقيم بندر فاقوس و"صبرى م ص" وشهرته صبرى البلبيسى 32 سنة صيدلى، ومرشح سابق عن حزب النور بانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات.

وبتكثيف التحريات التى قام بها الرائد إبراهيم لطفى رئيس مباحث قسم فاقوس ومعاونوه النقيبان محمد نعيم وحازم حسن والملازم أول حسام محمودى، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث لفرع الشرق ، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، تمكن الضباط بالتنسيق مع فرع الأمن بالشرقية برئاسة العقيد ماجد الأشقر وكيل الفرع وبإشراف العميد أمير بهجت مدير الفرع ، من ضبط المتهم الأول أثناء قيامه ببيع سيارة ماركة كيا سراتو سمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 102357 ملاكى المنيا، لأحد المواطنين بثمن بخس لايتناسب وثمنها الحقيقى .

وبالكشف عن اللوحة المعدنية، تبين أنها غير خاصة بالسيارة المضبوطة، ومبلغ بسرقاتها فى المحضر رقم 32438 جنح قسم أول مدينة نصر، لسنة 2015 عن بلاغ إيمان محمد أحمد .

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بارتكاب خمسة وقائع لسرقة السيارات ، وقيامه باخفائها عند المتهم الثانى ، الذى يقوم بدوره بتغيير معالمها تمهيدا للتصرف فيها وبيعها، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى وأرشد عن خمس سيارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 736 إدارى القسم لسنة 2016.

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