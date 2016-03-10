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الجامعة العربية ترجئ اختيار أمين عام جديد لها بعد اعتراض قطر

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الجامعة العربية ترجئ اختيار أمين عام جديد لها بعد اعتراض قطر الجامعة العربية ترجئ اختيار أمين عام جديد لها بعد اعتراض قطر

 

جانب من اجتماعات الجامعة العربية

قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية أرجأت تصويتا كان مقررا يوم الخميس لاختيار أمين عام جديد للجامعة بعد اعتراض قطر على ترشيح لوزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط لتولي المنصب، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وشغل أبو الغيط (74 عاما) منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبعة الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأقيل من منصبه بعد أسابيع من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011.

ورحبت قطر بسقوط مبارك ودعمت الرئيس السابق محمد مرسي الذي انتخب في 2012 وأطاح به الجيش بعد عام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

كان التصويت يهدف لاختيار خليفة للأمين العام الحالي نبيل العربي (81 عاما) الذي يتولى المنصب منذ 2011 وقال في وقت سابق إنه لا ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء فترته في يوليو . وعين العربي وزيرا لخارجية مصر لفترة وجيزة في 2011 عقب الإطاحة بمبارك.

واعتذرت المملكة المغربية الشهر الماضي عن استضافة القمة العربية الدورية التي كانت مقررة في إبريل قائلة إن السبب هو رغبتها في تجنب تقديم أي “انطباع خاطئ بالوحدة والتضامن” في خضم تحولات يمر بها العالم العربي.

ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.

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