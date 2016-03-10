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الجيش التونسى يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية

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الجيش التونسى يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية الجيش التونسى يقتل 3 متشددين بعد هجوم على مدينة حدودية

>قال الجيش التونسى إن قواته قتلت اليوم الخميس ثلاثة "إرهابيين" فى حملة واسعة ضد متشددين إسلاميين بعد هجوم كبير شنه مقاتلون من تنظيم داعش يوم الاثنين على مدينة بن قردان الواقعة على الحدود مع ليبيا. ‭‭‭ ‬‬‬

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 49 متشددا خلال عمليات تعقب إثر هجوم لمقاتلين يوم الاثنين الماضى فى اعنف مواجهات بين الجيش التونسى وتنظيم داعش. ‭‭‭ ‬‬‬وقال بيان للجيش إن القوات التونسية قتلت اليوم ثلاثة "إرهابيين" واعتقلت آخر فى عملية تعقب مستمرة فى بن قردان.

وصادرت القوات أيضا خمسة بنادق كلاشنيكوف. ‭‭‭ ‬‬‬وجاء مقتل المتشددين بعد مساعدة من أهالى المدينة الذين أرشدوا القوات التونسية على مكان اختباء هؤلاء المسلحين الذين قالوا للأهالى إنهم من تنظيم داعش وجاءوا لتحريرهم من "الطاغوت". ‭‭‭ ‬‬‬وقال رئيس الوزراء التونسى إن حوالى 50 مقاتلا من داعش شنوا الهجوم على بن قردان يوم الاثنين سعيا لإقامة إمارة تابعة لهم هناك وهو ما أفشلته القوات التونسية.

كانت السلطات التونسية تخشى سيناريو الهجوم لاسيما مع تزايد نفوذ داعش فى ليبيا مستفيدة من الفوضى العارمة هناك. ورفعت تونس حالة التأهب على حدودها منذ غارة أمريكية على متشددين فى مدينة صبراتة الليبية. ‭‭‭ ‬‬‬وأكملت تونس بناء ساتر ترابى وحفر خندق على طول الحدود مع ليبيا. ويقوم عسكريون من بريطانيا بتدريب القوات المسلحة التونسية على حماية الحدود.

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مصر 365