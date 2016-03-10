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قوات الجيش والمقاومة اليمنية تتقدم فى تعز وتحرر مناطق جديدة من المليشيات

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قوات الجيش والمقاومة اليمنية تتقدم فى تعز وتحرر مناطق جديدة من المليشيات قوات الجيش والمقاومة اليمنية تتقدم فى تعز وتحرر مناطق جديدة من المليشيات

>تتسارع التطورات الميدانية فى جبهات القتال بصورة كبيرة فى ظل تقدم قوات الجيش والمقاومة والسيطرة على مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح ونحريرها وطردهم منها.

وأكد المركز الإعلامى للمقاومة الشعبية فى تعز أن القوات حققت انتصارات هامة فى الساعات الثلاثة الماضية اذ وصلت منذ لحظات إلى جامعة تعز وسوق بير باشا ونادى الصقر حيث تتمركز قوات المليشيات التى فرت من هذه الأماكن.

وأعلنت المقاومة تحرير منطقة "الاقروض" بالكامل فى منطقة المسراخ جنوب المدينة ويتم محاصرة المليشيات فى آخر معقل لها فى المطالي. . كما تم تحرير منطقة الحصب بالكامل وتطهير حى البعرارة ومحيطه بعد التفاف للمقاومة من اتجاه الحصب ومحيطها وتحاصر عناصر المليشيات فى تبة قاسم غرب المدينة .

وقد قامت طائرات التحالف العربى منذ صباح اليوم بقصف مواقع المليشيات فى مختلف الجبهات بتعز، واستهدفت مناطق عصيفرة شمال تعز ومنزل العميد على عزيز الموالى للرئيس السابق بمنطقة الجند شرق المدينة وجبل ورقة بعزلة الأقروض المسراخ جنوب المدينة ومطار تعز الدولى ونقطة للمليشيات أمام مصنع البحر الأحمر ومقر إقامة القيادى المتحوث حمود دهمش بمنطقة الجند شرق المدينة.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر محلية أن سيارات التوجيه المعنوى التابعة للجيش الوطنى تجوب شوارع المدينة فى هذه الأثناء تذيع الأناشيد الوطنية احتفالا بانتصارات المقاومة وتدعو المواطنين لمؤازرة المقاومة.
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