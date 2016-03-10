أجمل شنط الحاسوب المحمول للرجل الأنيق!

أصبح الحاسوب المحمول حاجة ضرورية لكلّ رجل عصري، نظراً إلى ضرورة متابعة الأعمال في مختلف الأوقات، وفي مختلف الأماكن. ومن البديهي أن حمل الحاسوب يحتاج إلى شنطة متينة، ذات تصميم أنيق، يُكمل بها الرجل إطلالاته اليومية أو الرسمية؛ ولهذا قمنا اليوم باختيار أجمل تصاميم شنط الحاسوب المحمول لتنتقي منها ما يُعجبك.

بالصور: حقائب عملية للرجل الأنيق

وقد تنوّعت تصاميم شنط الحاسوب المحمول بشكل كبير، فرأينا منها الحقائب الجلدية، بمختلف الألوان، مثل: البني، والأسود، والرمادي، والكحلي، والزيتي، إلى جانب الشنط القماشية، التي حملت طابعاً أكثر عصرية وملاءمة للشباب.

وأجمل تصاميم شنط الحاسوب المحمول شاهدناها لدى كلّ من: جيفنشي Givenchy، وبوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وهيوغو بوس Hugo Boss، وتودز Tod's، وغوتشي Gucci، وبربري Burberry وغيرهم..

لمعظم شنط الحاسوب المحمول مقبض قصير حيث توضع اليد، وحزام طويل لتعلّق به على الكتف، كما تزيِّن بعضها الاكسسوارت المعدنية مثل الأزرار أو السحابات، ويمتزج في بعضها الآخر القماش بالجلد.

وبإمكانك أن تجمّل شنط الحاسوب مع البدلات الرسمية، وأنصحك عندها باختيار التصاميم الجلدية الأنيقة، والخالية من الرسومات أو الطبعات، وذات الألوان الهادئة، أو أن تحملها مع الإطلالات العصرية بالجينز؛ وعندها، بإمكانك أن تختار مختلف الألوان الحيوية والتصاميم الشبابية.

أكمل أناقتك العصرية مع أجمل تصاميم شنط الحاسوب الأنيقة والعملية.

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