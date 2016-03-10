نجمات شانيل في أجمل التصاميم في الصف الأول

تهتم دار شانيل Chanel في كل عرض تقدمه بأدّق التفاصيل، ابتداء من تصاميم الأزياء، الى الاكسسوارت، مكان العرض، وعارضات الأزياء، حتى أنها تهتم بالنجوم الذين يحضرون العرض ويجلسون في الصف الأول، وماذا سيرتدون أيضاً، حيث تحرص على انتقاء الملابس لهم من مجموعاتها وبشكل خاص سفيرات الدار ووجوهها الاعلانية.

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هذا الموسم، وخلال عرض مجموعة خريف وشتاء 2016-2017 ضمن اسبوع الموضة في باريس أفصحت دار شانيل Chanel عن سفيرتها الجديدة وهي ويلو سميث Willow Smith ابنة النجم ويل سميث Will Smith والتي تبلغ من العمر 15 عاماً وتمتلك شخصية حيوية وغير اعتيادية. وقد اختارت لها في هذا العرض جمبسوت باللون الفضي والأسود، وسترة من المخمل الأسود كلاهما من مجموعة الألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2017. وقد حضرت العرض برفقة والدتها جادا بينكت سميث Jada Pinkett Smith التي تألقت في سروال من الجينز مع قميص باللون الأبيض.

كما حضر العرض عارضة الأزياء الشهيرة كارن ألسن Karen Elson وقد ارتدت توب وتنور من الجازار الرمادي والأسود من مجموعة ربيع وصيف 2016 للألبسة الجاهزة.

أما اينيس دو لا فريسانج Ines de le Fressange فقد بدت أنيقة بسروال باللون الأبيض مع سترة باللون الأزرق البحري مع ربطة على الخصر.

وبالنسبة لـ ماري انج كاستا Marie Ange Casta فقد اختارت تنورة ملونة مع توب من مجموعة ربيع وصيف 2016.

والممثلة الفرنسية سوكو Soko اختارت معطفاً من الجلد الأبيض مع اللؤلؤ من مجموعة ربيع وصيف 2016 ونسقته مع حذاء من شانيل Chanel أيضاً.

والممثلة اليابانية ايامي ناكاجو Ayami Nakajo اختارت تنورة من التويد باللونين الأسود والأبيض من مجموعة ربيع وصيف 2016، مع قميص من الحرير الأسود وسترة من الجلد، ونسقتها مع حقيبة ومجوهرات من شانيل Chanel.

وغيرهن كثيرات من النجمات اللواتي تألقن بأجمل تصاميم دار شانيل Chanel وزيّن صفوف العرض الأولى بإطلالاتهن الرائعة.

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