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لاكوست تستضيف حفل كوكتيل حصري خلال بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2016

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الأربعاء 09-03-2016 23:51

دعت لاكوست، العلامة التجارية الفرنسية للملابس والأكسسوارات والراعي الرسمي لبطولات سوق دبي الحرة للتنس 2016، المجتمع الأعلى أناقة في دبي لحضور حفل كوكتيل وموسيقي يوم الاثنين 22 فبراير.

باستضافتهم في ردهة لاكوست الحصرية، المشرفة على ملاعب بطولة كرة المضرب، توفرت للضيوف فرصة التنقل واستكشاف مجموعات العلامة التجارية لصيف/ربيع 2016 من الملابس الجاهزة والأحذية، في حين كانوا يرتشفون كوكتيلات تحمل مفهوم كرة المضرب ويستمتعون بتشكيلة من قطع المأكولات الصغيرة اللذيذة.

تولت تالا سمّان، إحدى أكثر لاعبي الأسطوانات (DJ) تميّزاً في دبي، قيادة منصة لاعب الأسطوانت في الوقت الذي لم يتوقف فيه المدعوون من كبار الشخصيات والشخصيات البارزة اجتماعياً ومندوبي وسائل الإعلام عن الرقص طوال الأمسية على الإيقاعات العصرية.

وكجزء من تراث لاكوست في كرة المضرب، تبقى بطولات سوق دبي الحرة للتنس واحدة من أهم الفعاليات الإقليمية في روزنامة العلامة التجارية.

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سيدتي

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