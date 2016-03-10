أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

لويس فويتون وميو ميو يختتمان أسبوع الموضة في باريس

Google+ Print

الأربعاء 09-03-2016 23:59

انتهت ليلة البارحة عروض أسبوع الموضة الباريسي بعرض مميز من ماركة لويس فويتون، حيث قدمت الدار أزياء متنوعة من الملابس اليومية الجذابة، بحضور العديد من نجوم هوليوود الشباب.

في بداية العرض قدمت الدار أزياء أنيقة بستايل رياضي عصري وبألوان مشرقة كالأزرق والأحمر، بالإضافة إلى المعاطف الشتوية، لينتقل بعد ذلك لفساتين الكوكتيل الجميلة بقصات ناعمة وأقمشة براقة لفتت أنظار الحضور، وبالحديث عن الحضور لا يمكننا إلا أن نلاحظ حضور العديد من نجوم هوليوود الشباب، ومنهم: المعنية سيلينا غوميز، والممثل جيدان سميث الذي سمّي الوجه الإعلاني للدار مؤخراً، بالإضافة إلى الممثلة الأنيقة اليسيا فيكاندر التي ارتدت تصاميم لويس فويتون في العديد من حفلات السجادة الحمراء هذا الموسم.

كما قدمت دار ميو ميو Miu Miu تصاميم شتوية جذابة في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس، وقد احتوى العرض على الفساتين الأنثوية والمعاطف الشتوية، وشاهدنا خلاله العديد من الأزياء المصنوعة من الدنيم أيضاً.

شاهدي معنا تفاصيل اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي