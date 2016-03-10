لويس فويتون وميو ميو يختتمان أسبوع الموضة في باريس

انتهت ليلة البارحة عروض أسبوع الموضة الباريسي بعرض مميز من ماركة لويس فويتون، حيث قدمت الدار أزياء متنوعة من الملابس اليومية الجذابة، بحضور العديد من نجوم هوليوود الشباب.

في بداية العرض قدمت الدار أزياء أنيقة بستايل رياضي عصري وبألوان مشرقة كالأزرق والأحمر، بالإضافة إلى المعاطف الشتوية، لينتقل بعد ذلك لفساتين الكوكتيل الجميلة بقصات ناعمة وأقمشة براقة لفتت أنظار الحضور، وبالحديث عن الحضور لا يمكننا إلا أن نلاحظ حضور العديد من نجوم هوليوود الشباب، ومنهم: المعنية سيلينا غوميز، والممثل جيدان سميث الذي سمّي الوجه الإعلاني للدار مؤخراً، بالإضافة إلى الممثلة الأنيقة اليسيا فيكاندر التي ارتدت تصاميم لويس فويتون في العديد من حفلات السجادة الحمراء هذا الموسم.

كما قدمت دار ميو ميو Miu Miu تصاميم شتوية جذابة في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس، وقد احتوى العرض على الفساتين الأنثوية والمعاطف الشتوية، وشاهدنا خلاله العديد من الأزياء المصنوعة من الدنيم أيضاً.

شاهدي معنا تفاصيل اليوم الأخير من أسبوع الموضة في باريس وشاركينا برأيك.