يعانى بعض الرجال والسيدات من زيادة الوزن فى منطقة الأرداف، ما يجعل أجسامهم غير متناسقة ولمواجهة ذلك كشف الموقع الأمريكى "All women stalk" فى تقرير نشره مؤخرًا عن أفضل 5 تمرينات لتخسيس الأرداف بشكل سريع وهى:>تسلق السلالم من الوسائل الرائعة لحرق الدهون

1- صعود السلالم: وسيلة رائعة لحرق الدهون فى الأرداف وبعض أجزاء الجسم الأخرى، وصعود السلالم بشكل منتظم يفقد الجسم جميع الدهون الزائدة بشكل سريع.

2- ممارسة السباحة: رياضة السباحة تساعد على إنقاص جميع أجزاء الجسم بما فيها الأرداف.

>3- ركوب الدراجة: من الوسائل الفعالة للغاية لمواجهة زيادة الوزن فى الأرداف، وهى وسيلة رخيصة وغير مكلفة وتحظى بشعبية كبيرة ولها العديد من الفوائد الصحية.

>رفع الأثقال من أفضل التمارين لإنقاص الوزن

>4- رفع الأثقال:

>أحد التمارين المهمة جدًا فى إنقاص الوزن وإزالة بعض الدهون وشد عضلات المؤخرة وتحسين شكل القوام.

>5- تمارين التسلق (كالجبال وغيرها): وسيلة مثالية لحرق الدهون فى جميع مناطق الجسم، وأى شخص يريد التمتع بصحة جيدة عليه ممارسة رياضة التسلق صعودا وهبوطًا.

وفر فلوسك.. المشى السريع أفضل من الجيم لإنقاص الوزن

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لو وزنك أكثر من المعدل الطبيعى بـ25% متروحش "الجيم" واتبع "نظام غذائى"

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