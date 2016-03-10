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أفضل 5 تمرينات لتخسيس الأرداف

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أفضل 5 تمرينات لتخسيس الأرداف أفضل 5 تمرينات لتخسيس الأرداف
يعانى بعض الرجال والسيدات من زيادة الوزن فى منطقة الأرداف، ما يجعل أجسامهم غير متناسقة ولمواجهة ذلك كشف الموقع الأمريكى "All women stalk" فى تقرير نشره مؤخرًا عن أفضل 5 تمرينات لتخسيس الأرداف بشكل سريع وهى:
>تسلق السلالم من الوسائل الرائعة لحرق

1- صعود السلالم: وسيلة رائعة لحرق الدهون فى الأرداف وبعض أجزاء الجسم الأخرى، وصعود السلالم بشكل منتظم يفقد الجسم جميع الدهون الزائدة بشكل سريع.

2- ممارسة السباحة: السباحة تساعد على إنقاص جميع أجزاء الجسم بما فيها الأرداف.
>3- ركوب الدراجة: من الوسائل الفعالة للغاية لمواجهة زيادة الوزن فى الأرداف، وهى وسيلة رخيصة وغير مكلفة وتحظى بشعبية كبيرة ولها العديد من الفوائد الصحية.
>رفع الأثقال من أفضل التمارين لإنقاص الوزن
>4- رفع الأثقال:
>أحد التمارين المهمة جدًا فى إنقاص الوزن وإزالة بعض الدهون وشد عضلات المؤخرة وتحسين شكل القوام.
>5- تمارين التسلق (كالجبال وغيرها): وسيلة مثالية لحرق الدهون فى جميع مناطق الجسم، وأى شخص يريد التمتع بصحة جيدة عليه ممارسة رياضة التسلق صعودا وهبوطًا.


> وفر فلوسك.. المشى السريع أفضل من الجيم لإنقاص الوزن
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لو وزنك أكثر من المعدل الطبيعى بـ25% متروحش "الجيم" واتبع "نظام غذائى"
>

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مصر 365

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