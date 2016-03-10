أفضل 5 تمرينات لتخسيس الأرداف

>تسلق السلالم من الوسائل الرائعة لحرق الدهون
1- صعود السلالم: وسيلة رائعة لحرق الدهون فى الأرداف وبعض أجزاء الجسم الأخرى، وصعود السلالم بشكل منتظم يفقد الجسم جميع الدهون الزائدة بشكل سريع.
2- ممارسة السباحة: رياضة السباحة تساعد على إنقاص جميع أجزاء الجسم بما فيها الأرداف.
>3- ركوب الدراجة: من الوسائل الفعالة للغاية لمواجهة زيادة الوزن فى الأرداف، وهى وسيلة رخيصة وغير مكلفة وتحظى بشعبية كبيرة ولها العديد من الفوائد الصحية.
>رفع الأثقال من أفضل التمارين لإنقاص الوزن
>4- رفع الأثقال:
>أحد التمارين المهمة جدًا فى إنقاص الوزن وإزالة بعض الدهون وشد عضلات المؤخرة وتحسين شكل القوام.
>5- تمارين التسلق (كالجبال وغيرها): وسيلة مثالية لحرق الدهون فى جميع مناطق الجسم، وأى شخص يريد التمتع بصحة جيدة عليه ممارسة رياضة التسلق صعودا وهبوطًا.
> وفر فلوسك.. المشى السريع أفضل من الجيم لإنقاص الوزن
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لو وزنك أكثر من المعدل الطبيعى بـ25% متروحش "الجيم" واتبع "نظام غذائى"
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