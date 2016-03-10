إيزيس غالى: طفل السكر ممكن ياكل كشرى وشيكولاتة وأبو الريش يتابع 9200 حالة

أكدت الدكتورة إيزيس محمد غالى، أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش التابع لجامعة القاهرة، أن المستشفى يتابع 9200 طفل مصابين بالسكر تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و20 سنة حيث يعامل من هم فى سن الـ20 طفلا فيما يخص علاج مرض السكر.

وقالت الدكتورة إيزيس غالى لـ"اليوم السابع" إن هؤلاء الأطفال يتم علاجهم بالأدوية الحديثة لمرضى السكر حيث إنهم يعانون من النوع الأول المعتمد فى علاجه على الأنسولين، موضحة أن الطفل إذا لم يحقن بالأنسولين يصاب بغيبوبة سكر لذلك يتوافر النوع السريع من الأنسولين المستخدم بالنهار والنوع البطىء "ممتد المفعول" مثل اللانتوس والليفمير والانسروتار المستخدم ليلاً.

وأشارت أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء إلى أن استخدام أنواع الأنسولين هدفه تغطية مريض السكر طوال 24 ساعة حيث يحقن بالأنسولين السريع صباحًا، وبالبطيء قبل النوم مؤكدة توافر جميع أنواع الأنسولين فى المستشفى.

وأوضحت أن نسبة مرضى السكر من الأطفال مرتفعة جدًا خاصة النوع الأول، لافتة إلى أننا كنا فى الماضى نحرم الأطفال المصابين بالسكر من من الحلويات والسكريات ولكن بعد اكتشاف أجهزة تحليل السكر بالمنزل أصبح بالإمكان تحليل الدم وتناول الطفل الحلويات والسكريات مع ممارسة الرياضة ما يعنى إمكانية تناوله الشيكولاتة فى النادى أثناء ممارسته الرياضة وليس تناولها قبل النوم.

ولفتت إيزيس إلى أن الكشرى رائع للأطفال لأنه يحوى البروتينات والنشويات وهو أيضًا هائل لمرضى السكر من الأطفال.

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