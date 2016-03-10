مكياج عيون لإطلالة ساحرة للمحجّبة

تعمد المحجبة إلى التدقيق في خيار ألوان مكياجها بشكل كبير، لما له من تأثير في إطلالتها وتأنّقها؛ فكيف إذا كان هذا المكياج مخصصاً ليوم مميّز كيوم زفافها؟ بالطبع، ستبذل قصارى جهدها، ولن تتردّد في الاعتماد على أبرز خبراء المكياج المتخصصين بـ مكياج المحجبات .

نحن في "سيدتي نت" أدركنا مدى أهمية الأمر بالنسبة إلى المحجبات، فقمنا بالتعاون مع خبيرة المكياج وستايلات الحجاب ومؤسسة صالون بولش للسيدات وحجاب كلينك مهى خالد، بتنسيق إطلالات مكياج مميزة لعروس 2016.

حول الإطلالة عموما، تقول مهى خالد :"كما تميّزت خطوط المصممين العالميين لعروس ٢٠١٦ باستخدام اكسسوارات الشعر المتنوّعة في موديلاتها، تميزت عروس حجاب كلينك بتماشيها مع هذه الخطوط العالمية فاستخدمت اكسسوارات من الكريستال أو الزهور لإضفاء الأناقة والعفوية على عروس غاية في الأنوثة".

جهزي بشرتك الجافة قبل تطبيق المكياج

أما عن الحجاب فتعلق:" تغييراً عن الأبيض، أضفت أيضاً اللون الباستيل الزهري الفاتح إلى الحجاب، واخترت لوناً يتناسب مع لون بشرة العروس وسمات المكياج. و لإدماجه مع اللوك الكامل، أضفت نفس اللون كذلك إلى حزام بدلة العرس".

كما تشير خبيرة المكياج وستايلات الحجاب إلى أنها وتكريساً للوك الأنثوي الرومانسي، اختارت ألواناً ربيعية من الزهر والبنفسجي للآي شادو من makeup forever ".

وتتابع :"للبشرة، اخترت لون كريم أساس طبيعياً من makeup forever hd أقرب إلى السمرة فرحاً بقدوم الشمس بعد شتاء طويل؛ واستخدمت إضاءة ذات لمعة بيضاء فضية وزّعناها على أعلى الخدين من Bobbi Brown . كما اخترت خطوطاً ناعمة غير عريضة للأي لاينر المائي المموّه من Inglot لـ ميكاج العيون ، فيما اعتمدنا الرموش ذات شعيرات طبيعية لا شيء حاداً أو جريئاً، تماشياً مع اللوك العام.وفي ما يخص تحديد الشفاه فقد قمنا باعتماد نفس لون احمر الشفاه (الروج) وهو الزهري الأقرب إلى اللون الطبيعي من Dior .

عنوان الموقع الالكتروني لـ صالون بولش للسيدات www.polishsalonuae.com

طالعي الصور، وأخبرينا أيّ مكياج أعجبك أكثر؟

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