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جديد شانيل عيون بنقشة الحقائب

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تقدّم دار شانيل في كل موسم ابتكاراً جديداً ومميزاً في عالم الجمال. وعلى الرغم من ذلك، كانت المفاجأة كبيرة مع كارل لاجرفيلد Karl Lagerfeld في عروض باريس لخريف 2016، حيث أطلّت العارضات بمكياج عيون تخطى كلّ التوقعات.

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جسّد خبير التجميل توم بيشو Tom Pecheux نقشة جلد حقائب شانيل الأشهر على العارضات: Gigi ، Kendall ، Lindsey على شكل ظلال منقّطة، إذ بدت الجفون ككماش مبطّن باهظ الثمن.


ما رأيك في هذا الأسلوب الجديد من مكياج العيون؟

 

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سيدتي

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