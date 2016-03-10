14 لوناً من كريم الأساس Synchro Skin من شيسيدو

استمدّت شيسيدو إلهامها من الصيحة الجمالية الرائجة في الآونة الأخيرة، ألا وهي الإطلالة الطبيعية الخالية من الشوائب، فأطلقت مستحضراً جديداً أضافته إلى مجموعة المكياج المتنوعة لديها، وهو كريم الأساس السائل Synchro Skin. يتوفر هذا الإصدار الجديد في 14 لوناً وهو مصمّم لإضفاء تناغم مثالي على لون بشرتك طوال النهار.

طُوّر هذا الكريم بواسطة تكنولوجيا حسية تفاعلية جديدة، وهو يتكيف مع التغييرات التي تطرأ على البشرة طوال النهار للوقاية من الأكسدة ولتعزيز لون البشرة الطبيعي والمحافظة عليه، مع إضفاء لمسةٍ من التألق والإشراق عليها. إستعدّي للتمتع ببشرة ناعمة مع كريم أساس بلونٍ مثالي لها وملمس مخملي ندي. وهكذا سيختفي اللمعان ومظهر البشرة الدهني وتصبح المسامات والخطوط الرفيعة أقلّ بروزاً. كما ستنعم البشرة بفوائد عناية طويلة المدى وبحماية من العوامل البيئية الضارة (SPF20).

سعر كريم الأساس Synchro Skin Liquid بسعة 30 مل هو 228 درهماً إماراتياً

تتوفر مستحضرات شيسيدو في البلدان الآتية:

الإمارات العربية المتحدة• السعودية• الكويت• قطر• البحرين • عمان

نبذة عن شيسيدو

نجحت شركة شيسيدو في ترسيخ اسمها وتطويره عالمياً بفضل سعيها الدؤوب والمثمر، على مدى 140 سنة منذ تأسيس العلامة التجارية، إلى الجمع بين تقاليد الشرق الأصيلة وفلسفته من جهة، والتطورات التكنولوجية والعلمية التي توصّل إليها الغرب من جهة أخرى. تفتخر شيسيدو بامتلاكها محفظة منتجات وخدمات متنوعة وبارزة في عالم الجمال، لا سيما منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات الوقاية من الشمس، ومستحضرات التجميل والعطور المخصّصة للنساء والرجال. وبالنظر إلى مستقبل الجمال، يمكن الجزم بأنّ اسم شيسيدو يجسّد بوضوح صورة عالمية حقيقية محورها الجمال مهما اختلفت الوجوه وتعدّدت الخلفيات.