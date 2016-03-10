صور..القبض على مرشح برلماني سابق لحزب النور تزعم عصابة لسرقة السيارات بالشرقية

تمكنت مباحث قسم فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط تنظيم عصابي تخصص في سرقة السيارات، بزعامة صبري محمد صبري وشهرته صبري البلبيسي، وهو مرشح سابق عن حزب النور في انتخابات مجلس النواب 2015.

حيث تمكنت مباحث القسم من ضبط، حسام س. م.، 28 سنة، عاطل، أثناء قيامه بعرض سيارة ماركة «كيا سيارتو» للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع ثمنها الحقيقي، وبالكشف عن اللوحة المعدنية، تبين أنها لا تخص السيارة المضبوطة.

وبالكشف عن رقم الشاسيه تبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقم «ج و ل 4351»، والمبلغ عن سرقتها في المحضر قم 32438 جنح قسم أول مدينة نصر لسنة 2015.

وفى وقت لاحق تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الثانى، وأرشد عن 4 سيارات، وقد تحرر عن ذلك المحضر 139 إدارى قسم فاقوس لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة .