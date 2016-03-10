إصابة مجندين إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية برفح



> مراسل ONA:

أصيب مجندان إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية في محيط مدينة رفح بشمال سنياء، خلال فترة انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بكامل المحافظة التي استمرت نحو 11 ساعة.

> وقال مصدر أمني، الخميس، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مدرعة أمنية في نطاق مركز رفح، ما أسفر عن إصابة مجندين اثنين بشظايا الانفجار، نُقلا إلى مستشفى العريش العسكري، وتمشيط المنطقة بحثا عن عبوات أخرى.

وعادت شبكات الاتصالات وخدمات الانترنت للعمل بمحافظة شمال سيناء، التي قطعت في وقت مبكر صباح الخميس، في توقيت متزامن مع انطلاق حملات التمشيط الأمنية.

وشنت قوات الأمن خلال تلك الفترة أعمال تمشيط لمسار الطريق الدولي الساحلي بين مركزي العريش والشيخ زويد، فيما تم توقيف السيارات أمام الأكمنة لتفتيشها وفحص البضائع المنقولة بين المركزين، والتأكد من وجود فواتير بيع وتنسيقات مع جهات أمنية للسماح بانتقالها.

كما شملت العمليات تمشيط منطقة غرب العريش في مناطق الكيلو “17″، والميدان وزارع الخير والسبيل والمساعيد، وتم نشر كمائن متحركة في تلك المناطق، واستخدام سيارات مجهزة لاعتراض إشارات تفجير العبوات الناسفة أثناء تحركات المدرعات وناقلات الجنود.