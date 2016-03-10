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مران الاتحاد - اشتباك لفظي بين الجماهير وهاني سعيد

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مران الاتحاد - اشتباك لفظي بين الجماهير وهاني سعيد مران الاتحاد - اشتباك لفظي بين الجماهير وهاني سعيد

شهد مران نادي الاتحاد اشتباكات لفظية بين جمهور النادي السكندري وهاني سعيد لاعب وسط الفريق.

هاني سعيد تعرض للطرد في لقاء الاتحاد الأخير أمام الداخلية. لقاء انتهى بهزيمة جديدة للفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الاتحاد عن رحيل ليونيل بونتس المدير الفني للفريق وتعيين مختار مختار خلفا له. ليقود مران الفريق.

وخلال مران الاتحاد يوم الخميس دخلت الجماهير في اشتباك لفظي قوي مع هاني سعيد وذلك بسبب طرده في اللقاء الماضي، قبل أن يرد اللاعب بإشارات (اصمتوا).

وتدخل مختار مختار وأنهى الموقف وطلب من اللاعب الاعتذار إلى الجماهير وهو ما حدث.

ويحتل الاتحاد المركز الـ14 في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 21 مباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة لاستئناف مسابقة الدوري عقب لقاء ضد نيجيريا.

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