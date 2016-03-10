مدرب نيجيريا: المحليون لديهم فرصة لمواجهة مصر.. وهذا أخر موعد لوصول المحترفين

قال ساسمون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا إن فرصة اللاعبين المحليين للدخول في قائمة النسور لمواجهتي مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية كبيرة.

وتستضيف نيجيريا منتخب مصر يوم 25 مارس الجاري على أن تخرج لمواجهة الفراعنة يوم 29 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة في المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف سياسيا في تصريحات لوسائل الإعلام النيجيرية "من الضروري جدا انضمام اللاعبين المحترفين للمعسكر في أسرع وقت.. وآخر موعد لوصولهم يوم 21 مارس لأننا سنتحرك إلى كادونا في اليوم التالي".

وتابع "الروح في المعسكر رائعة والجميع يحاربون من أجل نيل شرف ارتداء قميص نيجيريا في مواجهتي مصر، ليس علينا انتظار المحترفون من أجل بدء عملنا".

"اللاعبون المحليون محترفون أيضا.. واعتادوا على الأجواء وإذا قاموا وبذلوا أقصى ما لديهم سيكون لهم فرصة كبيرة لمواجهة مصر".

وأشار سياسيا "سيكون الموعد الأخير لوصول المحترفين يوم 21 مارس لأن علينا التخطيط لكيفية اللعب أمام مصر، لا أريد أن أقول كل شيء الآن لأن هذه مواجهة دولية".

وألمح سياسيا لتواصله مع اللاعبين الذين سيخوضوا مواجهة مصر ومحترفين خارج نيجيريا.

وأشار "داي إنيبي إداري المنتخب قد أجرى اتصالاته باللاعبين المحترفين.. وقمت بمراسلاتهم نصيا وطلبت منهم الاستعداد جيدا وعدم التعرض لإصابات قبل صدام مصر".

وضم سياسيا 20 لاعبا محترفا خارج إفريقيا ومثلهم من المحليين.

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