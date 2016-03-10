أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب نيجيريا: المحليون لديهم فرصة لمواجهة مصر.. وهذا أخر موعد لوصول المحترفين

Google+ Print
مدرب نيجيريا: المحليون لديهم فرصة لمواجهة مصر.. وهذا أخر موعد لوصول المحترفين مدرب نيجيريا: المحليون لديهم فرصة لمواجهة مصر.. وهذا أخر موعد لوصول المحترفين

قال ساسمون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا إن فرصة اللاعبين المحليين للدخول في قائمة النسور لمواجهتي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية كبيرة.

وتستضيف نيجيريا منتخب مصر يوم 25 مارس الجاري على أن تخرج لمواجهة الفراعنة يوم 29 من الشهر ذاته في الجولتين الثالثة والرابعة في المجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف سياسيا في تصريحات لوسائل الإعلام النيجيرية "من الضروري جدا انضمام اللاعبين المحترفين للمعسكر في أسرع وقت.. وآخر موعد لوصولهم يوم 21 مارس لأننا سنتحرك إلى كادونا في اليوم التالي".

وتابع "الروح في المعسكر رائعة والجميع يحاربون من أجل نيل شرف ارتداء قميص نيجيريا في مواجهتي مصر، ليس علينا انتظار المحترفون من أجل بدء عملنا".

"اللاعبون المحليون محترفون أيضا.. واعتادوا على الأجواء وإذا قاموا وبذلوا أقصى ما لديهم سيكون لهم فرصة كبيرة لمواجهة مصر".

وأشار سياسيا "سيكون الموعد الأخير لوصول المحترفين يوم 21 مارس لأن علينا التخطيط لكيفية اللعب أمام مصر، لا أريد أن أقول كل شيء الآن لأن هذه مواجهة دولية".

وألمح سياسيا لتواصله مع اللاعبين الذين سيخوضوا مواجهة مصر ومحترفين خارج نيجيريا.

وأشار "داي إنيبي إداري قد أجرى اتصالاته باللاعبين المحترفين.. وقمت بمراسلاتهم نصيا وطلبت منهم الاستعداد جيدا وعدم التعرض لإصابات قبل صدام مصر".

وضم سياسيا 20 لاعبا محترفا خارج إفريقيا ومثلهم من المحليين.

طالع قائمة نيجيريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد