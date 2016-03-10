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زعيم المعارضة الإسرائيلية:سيتواصل قتل اليهود إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين

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زعيم المعارضة الإسرائيلية:سيتواصل قتل اليهود إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين زعيم المعارضة الإسرائيلية:سيتواصل قتل اليهود إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين

>قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هرتسوج، لنائب الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الخميس إنه إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات للانفصال عن الفلسطينيين، ستتواصل الهجمات التى تهدف إلى قتل اليهود، وسيكون مبدأ "حل الدولتين" فى خطر.

وتركزت مباحثات هرتسوج وبايدن - قبل اختتام الأخير زيارته لإسرائيل التى استغرقت ثلاثة أيام - على الموجة الحالية للهجمات، وعلى انطباعات بايدن عن القضية الفلسطينية، على أساس محادثاته التى أجراها خلال زيارته، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
>وعرض هرتسوج على نائب الرئيس الأمريكى مبادرته للانفصال عن الفلسطينيين، قائلا "إن الانفصال وحده هو الذى سيوقف الإرهاب"، على حد وصفه.

وأوضح زعيم المعارضة الاسرائيلية لبايدن أن خطته تهدف إلى وقف موجة الهجمات، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين، الذى اعتبره "الرؤية الوحيدة التى من شأنها الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية آمنة وديمقراطية".

يذكر أن هرتسوج كان قد اقترح فى وقت سابق بناء سياج أمنى كهربائى لفصل إسرائيل عن المناطق التى تديرها السلطة الفلسطينية، بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين من خطر القتل.
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