الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيقاف وزير الخارجية عن العمل

> نفى الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، الأنباء المتداولة عن وقف وزير الخارجية والتعاون الدولى محمد الدايرى عن العمل.

وأكد العريبى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - أن الحكومة لم تتخذ أى قرار بشأن الدايري، وأن أنباء إحالته إلى التحقيق غير صحيحة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء قد أوقفت الدايرى عن العمل فى سبتمبر الماضى للتحقيق معه، ثم عاد لمزاولة عمله بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى.

يُذكر أن مواقع للتواصل الاجتماعى تداولت أنباء تفيد بأن الحكومة المؤقتة أوقفت الدايرى عن العمل وأحالته إلى التحقيق مجددًا.

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