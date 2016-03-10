أخبار عاجلة

الأخبار - الصحفي أحمد عبدالله 6 حالات وفيات من بينهم 3 رجال من الشرطة فى حادث الكنيسة المرقسية -
الشيخ خالد الجندي يعلق على الحادث الإرهابي في طنطا والإسكندرية - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - المتحدث باسم وزارة الصحة : عدد الوفيات في الأسكندرية 16 حالة وفاة و 42 مصاب -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيقاف وزير الخارجية عن العمل

Google+ Print
الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيقاف وزير الخارجية عن العمل الحكومة الليبية المؤقتة تنفى إيقاف وزير الخارجية عن العمل

> نفى الناطق باسم الليبية المؤقتة حاتم العريبي، الأنباء المتداولة عن وقف وزير الخارجية والتعاون الدولى محمد الدايرى عن العمل.

وأكد العريبى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - أن الحكومة لم تتخذ أى قرار بشأن الدايري، وأن أنباء إحالته إلى التحقيق غير صحيحة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء قد أوقفت الدايرى عن العمل فى سبتمبر الماضى للتحقيق معه، ثم عاد لمزاولة عمله بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى.

يُذكر أن مواقع للتواصل الاجتماعى تداولت أنباء تفيد بأن الحكومة المؤقتة أوقفت الدايرى عن العمل وأحالته إلى التحقيق مجددًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن