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سامح شكرى من "الجامعة العربية": نبيل العربى فخر لمصر وللعرب أجمعين

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سامح شكرى من "الجامعة العربية": نبيل العربى فخر لمصر وللعرب أجمعين سامح شكرى من "الجامعة العربية": نبيل العربى فخر لمصر وللعرب أجمعين
أعرب سامح شكرى، وزير الخارجية، عن تقديره العميق لما بذله الدكتور نبيل العربى من جهود كبيرة، وما قدمه من إسهامات لدعم وحدة الصف العربى، وحماية المصالح العربية، خلال توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، قائلا:"هو فخر لمصر وللعرب أجمعين" .

وأضاف شكرى، خلال كلمته فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، فى مقر الجامعة العربية، اليوم الخميس، أن إسهامات الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدبلوماسية الحافلة منذ بداية عمله بوزارة الخارجية المصرية، لا يمكن أن تتوقف عند هذه النقطة، لافتاً إلى أن "العربى" أصبح مرجعية شاملة للعديد من الشئون الدولية، المتعلقة بالأمن والسلم على الساحة الإقليمية والعالمية، على ضوء مسيرته المهنية التى توجت برئاسته لبعثات الدبلوماسية فى العواصم والمنظمات الدولية الهامة، مثل مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، وجينيف، بالإضافة إلى دوره الفاعل فى طريق التفاوض المصرى لاسترداد طابا، وتولى منصب وزير الخارجية عام 2011 فى ظروف دقيقة ومن ثم منصب الأمين العام.

وأشار وزير الخارجية إلى دور الدكتور "نبيل العربى"، إزاء قضايا نزع السلاح، والإسهام فى حل النزاعات بين الدول من خلال توليه مسئولية التحكيم لما حظى به من ثقة من قبل المتنازعين ومصداقيته وحياديته.

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