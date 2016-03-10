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أخبار العراق اليوم.. انهيار سد الموصل يهدد بغرق وادى نهر دجلة

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أخبار العراق اليوم.. انهيار سد الموصل يهدد بغرق وادى نهر دجلة أخبار العراق اليوم.. انهيار سد الموصل يهدد بغرق وادى نهر دجلة

أخبار العراق اليوم

حذرت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، من كارثة كبرى ولها أبعاد واسعة، فى حالة انهيار سد الموصل فى العراق، وأكدت أن السد يتضمن عدد كبير من المشكلات والعيوب التى جعلت سقوطه وانهيارة أمر محتمل الحدوث، حيث أن العيوب الموجودة فيه بخصوص البناء منذ إنشائه فى الثمانينيات، وقالت إنه من المتوقع أن تغمر كميات كبيرة من المياه وادى نهر دجلة الذى يسكنه عددا كبيرا من السكان، فى حالة انهياره.

وذكرت "باور"، فى بيان أصدرته البعثة الأمريكية فى الأمم المتحدة، "أن الإفادات المقدمة عن سد الموصل اليوم مخيفة رغم اتخاذ خطوات مهمة لمواجهة الانهيار المحتمل، فلا يزال السد يواجه هذا الخطر".

كما شملت أخبار العراق اليوم، قصف مقاتلات قوات الجو التركية معسكرات خاصة بمنظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية بالقرب من قرية "آنزه" على سفوح جبال "قنديل" فى ضواحى بلدة "زاخو" التابعة لمحافظة "دهوك" بشمالى العراق المجاورة للحدود التركية.

وقالت وسائل الإعلام إن طائرات مقاتلة أقلعت بأعداد كبيرة من قواعدها الجوية فى مدينتى "دياربكر" و"مالاطيا"، و قصفت معسكرات الانفصاليين فى شمالى العراق، وعادت إلى قواعداها سالمة بعد أداء مهامها بنجاح كبير، فيما لم تقدم رئاسة هيئة الأركان العامة معلومات تفصيلية حول القصف الجوى التركى.

ومن أخبار العراق اليوم أيضا، أصدر مسؤولون أكراد بيانا رسميا يفيد بأن أكثر من 40 شخصا قد أصيبوا بحالات اختناق جزئية، وتهيج الجلد فى شمال العراق، وجاء ذلك بعد انفجار قذائف مورتر وصواريخ كاتيوشا مملوءة بمواد سامة فى قريتهم، مساء أمس، بعد إطلاقها من مواقع يسيطر عليها تنظيم داعش.

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