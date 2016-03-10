أخبار السعودية اليوم.. السيسى يشهد ختام تدريبات "رعد الشمال"

ركزت أخبار السعودية اليوم على عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية جاء فى أخبار السعودية اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد صباح اليوم الخميس، البيان الختامى لمناورات رعد الشمال 2016 بمدينة الملك خالد العسكرية فى منطقة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية المشاركة فى المناورات.

وجاء فى أخبار السعودية اليوم، أن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس السيسى، شاهد التدريب الختامى الذى يشارك فيه 300 ألف عسكرى من 14 دولة عربية و6 دول إسلامية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مناورات رعد الشمال التى عقدت خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2016 تعد الأضخم فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الدول المشاركة فيها والتى بلغ عددها 20 دولة عربية وإسلامية من قارتى أفريقيا وآسيا، فضلاً عن تنوع القوات التى شاركت فيها والتى ضمت المدفعية والمدرعات والمشاة والقوات الجوية ومنظومات الدفاع الجوى والقوات البحرية.

وأشار "يوسف"، إلى أن مناورات رعد الشمال تهدف إلى رفع الجاهزية العسكرية لقوات الدول المشاركة وقياس قدرتها على إدارة العمليات العسكرية والتخطيط والتنفيذ والدقة فى الأداء، كما تتيح الفرصة للتعرف على مسارح عمليات استراتيجية جديدة وترفع درجة التنسيق العسكرى بين القوات المشاركة لتنفيذ المهام المشتركة.

أخبار السعودية اليوم

>وتركزت أخبار السعودية اليوم، أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن فخره بحضور مناورات رعد الشمال العسكرية بالسعودية، مؤكداً أنها "الرسالة الأقوى بوحدة الصف والحزم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: " رعد الشمال بمشاركة 20 دولة إسلامية هو المناورة الأكبر فى المنطقة، والرسالة الأقوى بوحدة الصف وقوة العزم والحزم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

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حاكم دبى: رعد الشمال الرسالة الأقوى لوحدة الصف وأمن المنطقة