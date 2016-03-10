أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع راكب سقط تحت عجلات قطار بالمنصورة

Google+ Print
مصرع راكب سقط تحت عجلات قطار بالمنصورة مصرع راكب سقط تحت عجلات قطار بالمنصورة
لقى راكب مصرعه، اليوم الخميس، أثناء محاولته النزول من القطارالقادم من محافظة دمياط، لمحطة المنصورة، قبل وقوفه بالمحطة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمر مدير مباحث المديرية، بإصابة عادل الشحات 47 عاما، بجرح قطعى فى الرقبة وجروح بالرأس، والظهر، أثناء محاولته النزول من قطار الركاب القادم من محافظة دمياط، لمحطة المنصورة، قبل وقوف القطار بالمحطة ، فسقط أسفل العجلات، مما أحدث ما به من إصابات، وتم نقله إلى مستشفى طلخا العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، التى أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه.


>مصرع سائق توك توك وطالب تحت عجلات سيارة نقل بطريق ميت غمر القاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365