مصرع راكب سقط تحت عجلات قطار بالمنصورة

لقى راكب مصرعه، اليوم الخميس، أثناء محاولته النزول من القطارالقادم من محافظة دمياط، لمحطة المنصورة، قبل وقوفه بالمحطة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمر مدير مباحث المديرية، بإصابة عادل الشحات 47 عاما، بجرح قطعى فى الرقبة وجروح بالرأس، والظهر، أثناء محاولته النزول من قطار الركاب القادم من محافظة دمياط، لمحطة المنصورة، قبل وقوف القطار بالمحطة ، فسقط أسفل العجلات، مما أحدث ما به من إصابات، وتم نقله إلى مستشفى طلخا العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، التى أمرت بتسليم الجثمان إلى ذويه.

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