ضبط مصنع لإنتاح اللحوم واللانشون مجهول المصدر بالعاشر من رمضان

تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة كمال البلتاجى من ضبط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية سى 8 لإنتاج الحوم واللانشون يقوم باستخدام بعض أنواع اللحوم مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على كمية من لحوم البط يقدر وزنها بخمسة وسبعون كيلو جراما مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تدل على تاريخ الذبح وتحرر المحضر رقم 1577 جنايات ثان العاشر ضد المدير المسؤل عن المصنع "ا م ذ" وتم عرض المحضر على النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر رقم 1576 جنح ثان العاشر ضد "ج ا ع" صاحب محل بقالة لحيازته عشرة أطباق من الحلويات الشرقية أوزان متفاوته منتهية الصلاحية وتم عرض المحضر على النيابة العامة.

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