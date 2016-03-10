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توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى الطريق الدائرى

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توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى الطريق الدائرى توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى الطريق الدائرى
تسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى الطريق الدائرى، منذ قليل، فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات للمتجه من القطامية وفى طريقه تجاه طريق السلام، وانتقل رجال المرور إلى المكان وجارى سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بوجود حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


>- مصرع شخص وإصابة 7 بينهم مدرب حراس المنتخب فى تصادم 5سيارات أعلى دائرى المنيب

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مصر 365

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